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Скрипник – о поражении с общим счетом 2:6: «Такой у нас уровень»

Луганская команда не смогла навязать австрийцам равную борьбу
Футбол Лига Европы UEFA
09:36
Скрипник – о поражении с общим счетом 2:6: «Такой у нас уровень»
Виктор Скрипник / фото - FootBoom

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги Европы после второго поражения от «Рапида» (2:3).

Чего не хватило для победы?

«Забитых голов. Те пропущенные: первая атака – гол, первый стандарт – гол. Очень трудно. Где-то мы это уже проходили – та же «Брага» в том году, «Эспаньол» ранее. Чуть дежавю – значит такой у нас уровень.

Не могу бросить камень в своих игроков – они старались. Эмоции были, моменты, но реализация чуть... Больше злят пропущенные мячи. Не говорю, что мы не играем в футбол – играем, но не так рационально, как хотелось бы.

Как можно быть довольным игрой, если мы проиграли? Я могу только за желание, страсть, мы всегда бежим вперед и играем в атакующий футбол. Где-то получается, где-то нет, но так на данный момент играем.

Мы благодарны нашим болельщикам, которые в нас верят. Мы все равно подарим им европейскую осень. Будем участвовать в Лиге конференций».

Что ожидаете от этого турнира?

«Будем смотреть, как жеребьевка пройдет. Впереди «Ворскла», претендующая на те же места, на которых мы хотим оказаться. У нас принципиальный поединок уже в воскресенье. От завтра готовимся к ней».

Травма Никиты Шевченко – рецидив?

«Все было с этой ногой. Будем ждать, что скажут доктора. Щелкнуло что-то в мышце – будем надеяться, что это не так страшно, как кажется».

Первый мат ч квалификации команда также проиграла, только разгромно – 0:3.

Следующий соперник луганчан – «Ворскла» также не смогла квалифицироваться в ЛЕ, проиграв КуПСу и тоже будет выступать в Лиге Европы.

Напомним, «Заря» будет во второй корзине при жеребьевке.

Источник: ПРОФУТБОЛ Digital Павел Харченко
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Теги

Заря Виктор Скрипник Рапид Вена

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