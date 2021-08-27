Скрипник – о поражении с общим счетом 2:6: «Такой у нас уровень»
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги Европы после второго поражения от «Рапида» (2:3).
Чего не хватило для победы?
«Забитых голов. Те пропущенные: первая атака – гол, первый стандарт – гол. Очень трудно. Где-то мы это уже проходили – та же «Брага» в том году, «Эспаньол» ранее. Чуть дежавю – значит такой у нас уровень.
Не могу бросить камень в своих игроков – они старались. Эмоции были, моменты, но реализация чуть... Больше злят пропущенные мячи. Не говорю, что мы не играем в футбол – играем, но не так рационально, как хотелось бы.
Как можно быть довольным игрой, если мы проиграли? Я могу только за желание, страсть, мы всегда бежим вперед и играем в атакующий футбол. Где-то получается, где-то нет, но так на данный момент играем.
Мы благодарны нашим болельщикам, которые в нас верят. Мы все равно подарим им европейскую осень. Будем участвовать в Лиге конференций».
Что ожидаете от этого турнира?
«Будем смотреть, как жеребьевка пройдет. Впереди «Ворскла», претендующая на те же места, на которых мы хотим оказаться. У нас принципиальный поединок уже в воскресенье. От завтра готовимся к ней».
Травма Никиты Шевченко – рецидив?
«Все было с этой ногой. Будем ждать, что скажут доктора. Щелкнуло что-то в мышце – будем надеяться, что это не так страшно, как кажется».
Первый мат ч квалификации команда также проиграла, только разгромно – 0:3.
Следующий соперник луганчан – «Ворскла» также не смогла квалифицироваться в ЛЕ, проиграв КуПСу и тоже будет выступать в Лиге Европы.
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