Вернидуб: «Расстроен, что «Динамо», «Шахтер» и «Заря» взяли мало еврокубковых очков»
Скрипник – об уходе лидеров из «Зари»: «В контрактах изначально стояли одни суммы, а по факту оказались другими»
Тренер высказался и о Рафаилове
Фото: ФК Заря
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал в эфире BurBuzz, как относится к экс-директору команды Сергею Рафаилову и об уходе лидеров команды свободными агентами.
«Нужно у Рафаилова спрашивать, почему он так жестко критикует «Зарю». Возможно, он нас хочет как-то подбодрить этой критикой. Иногда мне самому это не понятно. В последний раз я с ним разговаривал еще в Запорожье, когда он дорабатывал последние две недели. Один или два раза созвонились. На этом все.
Уход нескольких игроков «Зари» за копейки? Я не знаю, когда были прописаны эти клаусулы. Если это произошло сразу перед его уходом, то возможно и был такой замысел. Возможно, он хотел для себя каких-то дивидендов из этой истории. Это не честно по отношению к клубу. Я не знаю, для чего он сделал это и чем руководствовался. В контрактах изначально стояли одни суммы, а по факту оказались другими. Я сам был в шоке и расстроен этим».
Ранее Скрипник высказался о возможном назначении в сборную Украины.
Контракт тренера с «Зарей» завершается в конце сезона.
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