Скрипник – об уходе лидеров из «Зари»: «В контрактах изначально стояли одни суммы, а по факту оказались другими»

Фото: ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал в эфире BurBuzz, как относится к экс-директору команды Сергею Рафаилову и об уходе лидеров команды свободными агентами.

Уход нескольких игроков «Зари» за копейки? Я не знаю, когда были прописаны эти клаусулы. Если это произошло сразу перед его уходом, то возможно и был такой замысел. Возможно, он хотел для себя каких-то дивидендов из этой истории. Это не честно по отношению к клубу. Я не знаю, для чего он сделал это и чем руководствовался. В контрактах изначально стояли одни суммы, а по факту оказались другими. Я сам был в шоке и расстроен этим».