Скрипник пожаловался на тяжелый график «Зари»

Помимо чемпионата луганчане еще играют в еврокубках

Виктор Скрипник / фото - EURO

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал для клубной пресс-службы победу над «Рухом» (2:0) в матче 1/8 Кубка Украины:

«Мы провели игру с «Рухом» в чемпионате. Знали, как сложно играть против этого соперника. Знали и то, что Кубок — турнир другой, и все может случиться. Тот график, который у нас сейчас, очень тяжел. В прошлом году мы были в финале и снова хотим этот путь пройти».

Как вам атмосфера на стадионе «Скиф»?

«Мне очень нравится этот стадион. Он очень уютный. Хотя очень импонирует и «Арена Львов». Это огромный европейский стадион».

Во втором тайме «Рух» заиграл активнее. Что вы говорили ребятам в перерыве?

«Я говорил, что «Рух» — домашняя команда. Хочет проявить себя перед своими болельщиками. Мы переживали и сконцентрировались на стандартах, потому что каждый момент был очень ответственным. Понимали, что нужно выходить вперед, чтобы соперник открывался. Так и получилось. Я немного придержал опытных игроков и позволил им сыграть позже. Шахаб, например, вышел в середине второго тайма и сделал разницу. Если бы мы пропустили, то было бы сложнее. А так, когда выигрываешь, все молодцы».

Луганчане смогли добыть путевку в следующую стадию еще в овертаймах. Шахаб забил дубль на 100-й и 110-й минутах.

Матч проходил на стадионе «Скиф» вместо «Львов Арены». Причина переноса матча на другое поле.