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Скрипник прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Конференций для «Зари»

Луганчане сыграют с «Ромой», ЦСКА и «Буде-Глимт»
Футбол
20:52
Скрипник прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Конференций для «Зари»
Виктор Скрипник / Фото: Twitter

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник высказался о соперниках команды в Лиге Конференций. Его слова приводит пресс-служба луганчан.

«Если смотреть по именам, то сразу видно явного лидера, который не нуждается в лишнем представлении. Пока что все ровно, а там будем стараться, играть. Как всегда, смотрим на себя и оцениваем здраво свои силы.

Будем выходить и играть на победу, ведь прошлый сезон, когда мы играли с «Лестером», «Брагой» и АЕК показал, что с теми командами, которые не уступают по силам, тоже можно и нужно играть.

Нас ждет длительный перелет в Норвегию, а также, насколько нам известно, там играют на искусственном поле, к этому нужно готовиться. Мы работаем от игры к игре.

Сейчас у нас отдых, позже выездная игра, а потом уже все перелеты. Мы очень рады, что находимся в еврокубках, будем стараться радовать наших болельщиков.

Сколько бы фанатов не было на стадионе, мы всем всегда рады».


Напомним, «Заря» в Лиге Европы сыграет с «Ромой», софийским ЦСКА и норвежским «Буде-Глимт».

Петр Приходько
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