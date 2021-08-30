Скрипник прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Конференций для «Зари»

Виктор Скрипник / Фото: Twitter

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник высказался о соперниках команды в Лиге Конференций. Его слова приводит пресс-служба луганчан.

Будем выходить и играть на победу, ведь прошлый сезон, когда мы играли с «Лестером», «Брагой» и АЕК показал, что с теми командами, которые не уступают по силам, тоже можно и нужно играть.

Нас ждет длительный перелет в Норвегию, а также, насколько нам известно, там играют на искусственном поле, к этому нужно готовиться. Мы работаем от игры к игре.

Сейчас у нас отдых, позже выездная игра, а потом уже все перелеты. Мы очень рады, что находимся в еврокубках, будем стараться радовать наших болельщиков.

Сколько бы фанатов не было на стадионе, мы всем всегда рады».