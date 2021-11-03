Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 5
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Милан - Порту 1:1 Окончен
19:45 Реал - Шахтер 2:1 Окончен
22:00 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Окончен
22:00 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Окончен
22:00 Ливерпуль - Атлетико 2:0 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Аякс 1:3 Окончен
22:00 Спортинг - Бешикташ 4:0 Окончен
22:00 Шериф - Интер 1:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Полесье 0:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 8) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Кадис -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Агробизнес - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:30 Нива Т - Кривбасс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 -:- Запланирован

Скрипник: «Прошлая игра с ЦСКА показала, что не всегда фаворит выходит победителем»

Тренер «Зари» высказался по поводу матча Лиги конференций
Футбол Лига конференций UEFA
3 ноября 20:41
Скрипник: «Прошлая игра с ЦСКА показала, что не всегда фаворит выходит победителем»
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Следующая игра – новый вызов, новое расписание, много нюансов, играющих роли. Мы победили эту команду две недели назад, и приложим все усилия, чтобы снова выиграть. Наш соперник тоже приехал, чтобы показать мастерство и тоже хочет побеждать.

Каждая из команд хочет набирать очки для своего рейтинга и своей страны. Для имиджа. Мы, еще раз подчеркну, победили их. Приложили много усилий. Завтра играем дома. Любой гол открывает игру и будет много микродуэлей, которые будут решающими в завтрашнем противостоянии. С уважением относимся к любому сопернику, но в первую очередь смотрим на себя.

Игра состоит из 90 минут. Любой нюанс или гол открывает игру. В то же время понимаем, что ты терпишь, и у тебя появляется возможность забить, которой мы в той игре воспользовались. Сейчас мы играем дома. Не говорим, что будем завтра бежать, чтобы бежать. Будем смотреть, как будет развиваться игра. Мы смотрим на себя и свои силы.

Первая игра была жесткой? Мы готовы к этому. В Еврокубках борьба всегда бескомпромиссна. Много игр, много травм, много жесткости. Но все стремятся к Еврокубкам. Мы довольны, что участвуем в этом турнире, и нам приятно, когда выиграешь, что и сделали две недели назад.

Да, это моя не первая игра с ЦСКА. Когда работал в Латвии, мы играли против этого клуба. Но всегда все меняется. Как у нас, так и в ЦСКА. Но команда развивается. Это достаточно квалифицированный соперник. Нам будет и сложно играть, и в тоже время приятно. Мы играем дома и хотим порадовать наших болельщиков.

Не всегда фаворит выходит из поля победителем, что и показала прошедшая игра. Мы добились того, чего хотели. И завтра стремимся сделать то же самое.

За игрой Лиги конференций можно будет следить 4 ноября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Заря» – ЦСКА София. Начало – в 19:45.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ЦСКА София (футбол) Заря Виктор Скрипник

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Тренер софийского ЦСКА назвал цель команды в матче с «Зарей»
Тренер софийского ЦСКА назвал цель команды в матче с «Зарей»
Футбол Лига конференций UEFA
3 ноября 22:13
Легионер «Зари» приступил к тренировкам перед матчем с ЦСКА
Легионер «Зари» приступил к тренировкам перед матчем с ЦСКА
Футбол Лига конференций UEFA
3 ноября 21:08
Руководство «Зари» нашло неординарный способ сохранить Сайядманеша
Руководство «Зари» нашло неординарный способ сохранить Сайядманеша
Футбол Украинская Премьер-лига
3 ноября 20:19
Лига конференций. «Заря» – ЦСКА. Онлайн трансляция
Лига конференций. «Заря» – ЦСКА. Онлайн трансляция
Футбол Лига конференций UEFA
2 ноября 16:38
Скрипник – лучший тренер по итогам 13 тура УПЛ
Скрипник – лучший тренер по итогам 13 тура УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
2 ноября 14:19
Стали известны арбитры на матч «Заря» – ЦСКА София
Стали известны арбитры на матч «Заря» – ЦСКА София
Футбол Лига конференций UEFA
2 ноября 13:48

Новости: Футбол

«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но Де Дзерби продемонстрировал свою гибкость слишком поздно
Послесловие
«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но Де Дзерби продемонстрировал свою гибкость слишком поздно
Лига чемпионов UEFA
01:21
«Лейпциг» спас ничью в матче с ПСЖ на 92-й минуте
«Лейпциг» спас ничью в матче с ПСЖ на 92-й минуте
Лига чемпионов UEFA
00:26
«Спортинг» и во второй раз разгромил «Бешикташ», снова забив сопернику 4 мяча
«Спортинг» и во второй раз разгромил «Бешикташ», снова забив сопернику 4 мяча
Лига чемпионов UEFA
00:11
«Интер» победил «Шериф» Вернидуба в группе «Шахтера»
«Интер» победил «Шериф» Вернидуба в группе «Шахтера»
Лига чемпионов UEFA
00:00
«Боруссия» сумела забить после удаления, но «Аякс» добыл волевую победу
«Боруссия» сумела забить после удаления, но «Аякс» добыл волевую победу
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:55
Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Атлетико». Как это было
Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Атлетико». Как это было
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:53
«Ливерпуль» в большинстве переиграл «Атлетико» и выиграл группу за два матча до конца
«Ливерпуль» в большинстве переиграл «Атлетико» и выиграл группу за два матча до конца
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:52
«Манчестер Сити» с Зинченко, несмотря на автогол, разгромил «Брюгге» Соболя
«Манчестер Сити» с Зинченко, несмотря на автогол, разгромил «Брюгге» Соболя
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:50
Лига чемпионов. «Шериф» уступил «Интеру». Как это было
Лига чемпионов. «Шериф» уступил «Интеру». Как это было
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:50
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 13:12
13
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 14:52
1
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Все новости