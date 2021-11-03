Скрипник: «Прошлая игра с ЦСКА показала, что не всегда фаворит выходит победителем»

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Каждая из команд хочет набирать очки для своего рейтинга и своей страны. Для имиджа. Мы, еще раз подчеркну, победили их. Приложили много усилий. Завтра играем дома. Любой гол открывает игру и будет много микродуэлей, которые будут решающими в завтрашнем противостоянии. С уважением относимся к любому сопернику, но в первую очередь смотрим на себя.

Игра состоит из 90 минут. Любой нюанс или гол открывает игру. В то же время понимаем, что ты терпишь, и у тебя появляется возможность забить, которой мы в той игре воспользовались. Сейчас мы играем дома. Не говорим, что будем завтра бежать, чтобы бежать. Будем смотреть, как будет развиваться игра. Мы смотрим на себя и свои силы.

Первая игра была жесткой? Мы готовы к этому. В Еврокубках борьба всегда бескомпромиссна. Много игр, много травм, много жесткости. Но все стремятся к Еврокубкам. Мы довольны, что участвуем в этом турнире, и нам приятно, когда выиграешь, что и сделали две недели назад.

Да, это моя не первая игра с ЦСКА. Когда работал в Латвии, мы играли против этого клуба. Но всегда все меняется. Как у нас, так и в ЦСКА. Но команда развивается. Это достаточно квалифицированный соперник. Нам будет и сложно играть, и в тоже время приятно. Мы играем дома и хотим порадовать наших болельщиков.

Не всегда фаворит выходит из поля победителем, что и показала прошедшая игра. Мы добились того, чего хотели. И завтра стремимся сделать то же самое.