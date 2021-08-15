Скрипник: «С «Минаем» играли так, как нам позволял соперник»

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился мыслями по поводу ничьей в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги против «Миная» (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба луганчан.

Многое решает тактика соперника, на которую мы повлиять никак не можем. Может игра в первом тайме могла показаться скучной, но все же тяжело, ведь скоростной и открытый футбол не приносит такого удовольствия.

Мы поздравляем соперника с добытым пунктом. Но нам не хватило доли везения или напора для позитивного результата. Мы к этому готовились, к каждому сопернику мы относимся как к сильному. Мы играли по мере возможности, и как нам позволял соперник.

Конечно, хотелось бы больше креатива. Сказать, что команда не готова физически тоже нельзя. Все бежали, боролись, играли до конца. У нас случаются такие игры, когда мы не дожимаем, а тактика соперника приносит дивиденды в виде добытых очков. Можем «Минай» с этим поздравить, а нам пожелать терпения, больше удачи, чтобы имеющиеся моменты, так сказать, более холоднокровно исполнять и реализовывать.