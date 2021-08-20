Скрипник: «С «Рапидом» создали в разы больше моментов, чем в обычных играх»

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился мыслями после разгромного поражения в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Рапида» (0:3). Также специалист поделился ожиданиями от ответной игры. Его слова предает пресс-служба клуба.

Через неделю в ответной игре мы будем прилагать всевозможные усилия и пробовать различные комбинации. Будем надеяться, что шансы, которыми мы не воспользовались сегодня, на следующей неделе получатся вдвойне и фортуна нам улыбнется, а мы для этого сделаем все возможное.

Очень трудно комментировать такую игру. Мы старались не играть от ворот, а наоборот идти вперед, на выход и в атаку.

Было создано много моментов и даже в разы больше, чем в обычных играх. Но футбол тем и прекрасен, что предсказать исход матча нельзя, все решается на поле.