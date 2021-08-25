Скрипник: «С «Рапидом» выложимся на полную и уберем индивидуальные ошибки»

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о своих ожиданиях от ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Рапида». Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Нужно учитывать, как и с кем, мы играем, особенно если был уже проведен поединок. На своем поле играется легче. Соперник знает счет предыдущего матча и, исходя из этого, принимает решения на эту игру. Мы прекрасно понимаем положение вещей и знаем нашу задачу на завтрашний поединок. С учетом этого будем завершать подготовку.

Мы завтра выложимся на полную, постараемся быстрый гол забить, контролировать мяч, уберем индивидуальные ошибки, которые привели к пропущенным голам на прошлой неделе, ну и про реализацию тоже забывать не будем. У нас было много шикарных моментов, если бы пару из них забили, то был бы совсем другой разговор.

Но я могу позавидовать тем болельщикам, которые завтра придут на матч, ведь они не увидят на поле равнодушных игроков «Зари». Я уверен, что ребята отдадут все силы для того, чтобы невозможное стало реальным.

Мы настраивались на тяжелого соперника, которым он и являлся, вставлял палки в колеса. Прекрасно понимали, что нас ждет – ночь не спали после матча, в пятницу прилетели домой, а в субботу уже уехали в Мариуполь и в воскресение игра. Тот счет после первого тайма позволил нам немного выдохнуть, ведь появилась уверенность, что мы можем забить такие мячи.

Пусть даже индивидуальная ошибка, которая привела к голу, не сняла нам уверенности, мы реабилитировались, забили еще один, но потом дал, наверное, игрокам отдых, они уже смотрели вперед. Мы могли бы и спокойнее доиграть этот матч.

Но 3 очка они уже у нас, 2 дня прошло, мы игру забыли, но в турнирной таблице пунктов добавилось. Это нас радует и тот позитив, который остался после воскресной игры, мы возьмем на завтра, и будем бороться со всеми силами. А психология меняется после каждого удачного и качественного поединка.

Человек всегда привыкает к тем обстоятельствам, в которых находится. Так же мы привыкли к отсутствию болельщиков, но сейчас нужно перестроится, к их присутствию, ведь они нам действительно очень помогают. Их поддержка: крик, свист, аплодисменты – лишь добавляют сил и колорита.

Я уверен, завтра моя команда захочет порадовать своих фанов, которые с нами, и верят в нас вне зависимости от результата. Чем больше их будет, тем больше сил будет и у нас. Нам была приятна поддержка в Австрии, мы ее слышали, и сожалеем, что не смогли добиться положительного результата. Завтра мы постараемся сделать все, чтобы болельщики ушли довольными со стадиона.