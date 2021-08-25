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Скрипник: «С «Рапидом» выложимся на полную и уберем индивидуальные ошибки»

Тренер «Зари» рассказал, как команда планирует отыгрывать 0:3 после первого матча
Футбол Лига Европы UEFA
20:20
Скрипник: «С «Рапидом» выложимся на полную и уберем индивидуальные ошибки»
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о своих ожиданиях от ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Рапида». Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Настрой: команда хочет себя проявить, а там все решится на поле. Результат первого матча не внушает позитивных эмоций. Но кто как ни мы должны верить в свои силы и доказывать, что у нас есть желание и мы действительно можем. Я не думаю, что мы перепишем футбольную историю, если выдадим феерический матч и вернем для себя проход дальше.

Нужно учитывать, как и с кем, мы играем, особенно если был уже проведен поединок. На своем поле играется легче. Соперник знает счет предыдущего матча и, исходя из этого, принимает решения на эту игру. Мы прекрасно понимаем положение вещей и знаем нашу задачу на завтрашний поединок. С учетом этого будем завершать подготовку.

Мы завтра выложимся на полную, постараемся быстрый гол забить, контролировать мяч, уберем индивидуальные ошибки, которые привели к пропущенным голам на прошлой неделе, ну и про реализацию тоже забывать не будем. У нас было много шикарных моментов, если бы пару из них забили, то был бы совсем другой разговор.

Но я могу позавидовать тем болельщикам, которые завтра придут на матч, ведь они не увидят на поле равнодушных игроков «Зари». Я уверен, что ребята отдадут все силы для того, чтобы невозможное стало реальным.

Мы настраивались на тяжелого соперника, которым он и являлся, вставлял палки в колеса. Прекрасно понимали, что нас ждет – ночь не спали после матча, в пятницу прилетели домой, а в субботу уже уехали в Мариуполь и в воскресение игра. Тот счет после первого тайма позволил нам немного выдохнуть, ведь появилась уверенность, что мы можем забить такие мячи.

Пусть даже индивидуальная ошибка, которая привела к голу, не сняла нам уверенности, мы реабилитировались, забили еще один, но потом дал, наверное, игрокам отдых, они уже смотрели вперед. Мы могли бы и спокойнее доиграть этот матч.

Но 3 очка они уже у нас, 2 дня прошло, мы игру забыли, но в турнирной таблице пунктов добавилось. Это нас радует и тот позитив, который остался после воскресной игры, мы возьмем на завтра, и будем бороться со всеми силами. А психология меняется после каждого удачного и качественного поединка.

Человек всегда привыкает к тем обстоятельствам, в которых находится. Так же мы привыкли к отсутствию болельщиков, но сейчас нужно перестроится, к их присутствию, ведь они нам действительно очень помогают. Их поддержка: крик, свист, аплодисменты – лишь добавляют сил и колорита.

Я уверен, завтра моя команда захочет порадовать своих фанов, которые с нами, и верят в нас вне зависимости от результата. Чем больше их будет, тем больше сил будет и у нас. Нам была приятна поддержка в Австрии, мы ее слышали, и сожалеем, что не смогли добиться положительного результата. Завтра мы постараемся сделать все, чтобы болельщики ушли довольными со стадиона.

За игрой квалификации Лиги Европы можно будет следить 26 августа на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Монако». Начало – в 19:30.

Сергей Стаднюк
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Теги

Заря Виктор Скрипник Рапид Вена

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