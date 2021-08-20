В шаге от провала. «Рапид» разгромил «Зарю» в первом матче квалификации Лиги Европы
Скрипник: «Считаю поражение от «Рапида» незаслуженным»
Украинская команды почти потеряла шансы на выход в ЛЕ
09:38
Виктор Скрипник / фото - FootBoom
Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал для Kronen Zeitung разгромное поражение от венского «Рапида» (3:0) в матче квалификации Лиги Европы:
«0:3 – это слишком много. Очень горькое, обидное поражение. Считаю его незаслуженным. Мы должны были забивать несколько голов, но «Рапид» не позволил нам этого сделать. У
самих же австрийцев 3 удара – 3 гола. Хороший показатель. В ответной игре, конечно же, будет сложно, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит».
Луганчане не смогли реализовать свои многочисленные победы и поплатились за это.
Ответный матч состоится в Запорожье, 26 августа.
Ранее экс-гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов заявил, что игра команды не соответствует уровню группового этапа Лиги Европы.
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