Скрипник: «Считаю поражение от «Рапида» незаслуженным»

Украинская команды почти потеряла шансы на выход в ЛЕ

Виктор Скрипник / фото - FootBoom

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал для Kronen Zeitung разгромное поражение от венского «Рапида» (3:0) в матче квалификации Лиги Европы:



«0:3 – это слишком много. Очень горькое, обидное поражение. Считаю его незаслуженным. Мы должны были забивать несколько голов, но «Рапид» не позволил нам этого сделать. У самих же австрийцев 3 удара – 3 гола. Хороший показатель. В ответной игре, конечно же, будет сложно, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит».

Луганчане не смогли реализовать свои многочисленные победы и поплатились за это.

Ответный матч состоится в Запорожье, 26 августа.

Ранее экс-гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов заявил, что игра команды не соответствует уровню группового этапа Лиги Европы.