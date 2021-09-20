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Скрипник: «Сейчас у нас пойдут соперники посложнее»

Ближайшие 4 матча луганчан – «Днепр-1», «Рома», «Десна» и «Шахтер»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:01
Скрипник: «Сейчас у нас пойдут соперники посложнее»
Виктор Скрипник / Фото: УПЛ

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник оценил победу над «Черноморцем» (3:0) в матче 8-го тура УПЛ и высказался о грядущих встречах. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

- Хороший сценарий получился: выходишь, сразу забиваешь, груз и давление от соперника немного уходит, и, наоборот преобладает у нас. В каких-то моментах играли по счёту, а в других производили замены для обострения игры, чтобы не было давления у наших ворот и поднимали напряжение на половине поля соперника. Когда свежие игроки выходят и забивают, то такого сценария каждому тренеру пожелать можно.

 Удачная игра, хотя сейчас у нас довольно сложный режим – через это нужно пройти, ведь мы стремились попасть в еврокубки. Хоть в этом турнире у нас пока что отсутствуют положительные эмоции, но мы продолжаем работать для их достижения. В четверг сыграли, сегодня выиграли, поэтому победа должна нам придать уверенности для дальнейших свершений. Такой ритм, который сейчас у нас, он тяжёлый, но достаточно трудовой.

 - На данный момент, много травмированных игроков. Как быстро ребята идут на поправку?

- К сожалению, сейчас сложно конкретно сказать. Жуниньо подвернул ногу на предыгровой разминке, на искусственном поле «Будё-Глимта», прошло не так много времени, но наши медики делают всё возможное для его скорейшего возвращения.

 Виталий Вернидуб пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек.

 Никита Шевченко ещё в Киеве на реабилитации, скоро уже должен приехать и включиться в работу,

 Шахаб, насколько известно, с сегодняшнего дня должен присоединится к общей группе. Мы, безусловно, за них переживаем.

 - Что-то сказали Аллахьяру за снятую футболку?

- Это эмоции, но это его первая жёлтая. Сказал, что не нужно получать такие элементарные карточки из-за того, что забил гол и снял футболку, поэтому он понял и пообещал, что учтет это на будущее. Понять его можно, ведь наша команда сейчас переживает не очень хорошую фазу, мы недовольны тем местом в турнирной таблице и порой, той игрой, которую мы показываем, но данный матч должен послужить толчком для уверенности. Сейчас у нас пойдут более сильные соперники, будем учитывать все нюансы, хоть это делать довольно сложно.

 - Когда будет начинаться подготовка к матчу с «Ромой» и в чём будет её особенность?

- Непосредственно после матча с «Днепром-1», то есть перед самой игрой. Это топовая европейская команда, думаю, каждый имеет представление об этом сопернике и что он из себя представляет. На таком уровне сыграть, а не по телевизору посмотреть, любой футболист, особенно начинающий, мечтает. Мы понимаем с кем будем играть, но также на их фоне хотим показать и свой достойный футбол.

Ближайшие 4 соперника «Зари» – «Днепр-1», «Рома», «Десна» и «Шахтер».

Итоги 8-го тура УПЛ.

Петр Приходько
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