Скрипник: «Следующий шаг «Зари» – второе место в УПЛ»

УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в шоу «Бомбардир» высказался о целях своей команды в сезоне.
«Всегда есть давление самого на себя. Я самокритичен, хочу еще лучше. Да, мы заняли третье место в УПЛ. Но «Заря» уже выигрывала третье место, хочется следующий шаг. Следующий шаг – второе место.
Но я считаю, если выиграешь Кубок – это титул, который дается тебе на всю жизнь. Когда-то «Заря» выиграет Кубок, это нельзя зачеркнуть. Хочется войти в историю. Давление мы создаем сами себе.
Мы не дурачки, что нам все по барабану. Нет, мы боремся сами с собой, соперником, хотим вызовы. Без давления тоже нельзя».
Сейчас «Заря» идет на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.