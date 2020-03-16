Скрипник: «Следующий шаг «Зари» – второе место в УПЛ»

Виктор Скрипник / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в шоу «Бомбардир» высказался о целях своей команды в сезоне.

Но я считаю, если выиграешь Кубок – это титул, который дается тебе на всю жизнь. Когда-то «Заря» выиграет Кубок, это нельзя зачеркнуть. Хочется войти в историю. Давление мы создаем сами себе.

Мы не дурачки, что нам все по барабану. Нет, мы боремся сами с собой, соперником, хотим вызовы. Без давления тоже нельзя».