Хавбек «Ингульца»: «В матче с «Зарей» мы будто забыли из раздевалки выйти»
Скрипник стал лучшим тренером второго тура УПЛ
«Заря» разгромила «Ингулец»
3 августа 19:23
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник признан лучшим специалистом второго тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
Решение было принято Всеукраинским объединением тренеров. Эксперты оценили работу наставника луганчан 4,6 баллами.
Подопечные Скрипника во 2-м туре украинской Премьер-лиги разгромили «Ингулец» (5:1). Таким образом, команда набрала свои первые очки в турнирной таблице.
Напомним, лучшим футболистом тура признан полузащитник «Зари» Владислав Кочергин. Он оформил хет-трик в данном поединке.
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