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Скрипник: «Травма Шевченко оказалась сложнее, чем мы ожидали»
Наставник «Зари» рассказал о состоянии вратаря
29 сентября 22:50
Виктор Скрипник / фото - ФК «Заря»
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о состоянии вратаря Никиты Шевченко. Слова наставника приводит пресс-служба клуба.
«Он сейчас находится в Киеве на реабилитации, его травма оказалась немного сложнее, чем мы ожидали. Это чуть сложнее разрыва мышц.
Ему придется отдать больше времени на восстановление, но, к счастью, обошлось без хирургического вмешательства.
В ближайшее время мы его вряд ли увидим, хотя надеемся лишь на лучшее, что он сможет захватить хотя бы последние этапы в этом году».
Виктор Скрипник высказался о грядущем матче с «Ромой».
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