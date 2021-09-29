Скрипник: «Травма Шевченко оказалась сложнее, чем мы ожидали»

Виктор Скрипник / фото - ФК «Заря»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о состоянии вратаря Никиты Шевченко. Слова наставника приводит пресс-служба клуба.

Ему придется отдать больше времени на восстановление, но, к счастью, обошлось без хирургического вмешательства.

В ближайшее время мы его вряд ли увидим, хотя надеемся лишь на лучшее, что он сможет захватить хотя бы последние этапы в этом году».