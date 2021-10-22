Игрок ЦСКА София: «Заря» забила, единственным ударом за весь матч»
Скрипник: «В матче с ЦСКА мы с каждой минутой приобретали уверенность»
Главный тренер «Зари» – о победе своей команды
10:37
Виктор Скрипник / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник высказался о победе над софийским ЦСКА в матче Лиги конференций (1:0).
«Логика в футбол не играет. Если смотреть логически, по началу игры, то понятно – надо терпеть, мы приезжаем к команде, которая на хорошем уровне. Первые минуты – это всегда давление.
Но мы с каждой минутой приобретали уверенность. И во втором тайме уже не было таких больших шансов у ЦСКА».
Отметим, что это первая победа украинских клубов в еврокубках на групповом этапе в этом сезоне.