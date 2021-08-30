Скрипник прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Конференций для «Зари»
Скрипник: «В матче с «Ворсклой» отдали все силы, которые остались после прошлых матчей»
«Заря» победила полтавчан 1:0
Виктор Скрипник / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник высказался о победе над «Ворсклой» (1:0) в матче 6-го тура УПЛ. Его слова приводит пресс-служба луганчан.
— Тяжелый график, сегодняшняя игра была важна для нас. Все силы, которые у нас остались после прошлых матчей, все оставили на поле. Ребятам большой комплимент, ведь вот только в четверг у нас была игра, но нужно было выходить с новыми силами.
Так же первая игра на ноль и это тоже немаловажно. Нужно было преодолеть этот психологический момент, ведь у тебя моменты есть, но они не влетают, зато соперник умело пользуется этим и завершает свои.
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