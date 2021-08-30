Скрипник: «В матче с «Ворсклой» отдали все силы, которые остались после прошлых матчей»

Виктор Скрипник / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник высказался о победе над «Ворсклой» (1:0) в матче 6-го тура УПЛ. Его слова приводит пресс-служба луганчан.

Так же первая игра на ноль и это тоже немаловажно. Нужно было преодолеть этот психологический момент, ведь у тебя моменты есть, но они не влетают, зато соперник умело пользуется этим и завершает свои.