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Скрипник: «В матче с «Ворсклой» отдали все силы, которые остались после прошлых матчей»

«Заря» победила полтавчан 1:0
Футбол Украинская Премьер-лига
21:59
Скрипник: «В матче с «Ворсклой» отдали все силы, которые остались после прошлых матчей»
Виктор Скрипник / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник высказался о победе над «Ворсклой» (1:0) в матче 6-го тура УПЛ. Его слова приводит пресс-служба луганчан.

— Тяжелый график, сегодняшняя игра была важна для нас. Все силы, которые у нас остались после прошлых матчей, все оставили на поле. Ребятам большой комплимент, ведь вот только в четверг у нас была игра, но нужно было выходить с новыми силами.

Так же первая игра на ноль и это тоже немаловажно. Нужно было преодолеть этот психологический момент, ведь у тебя моменты есть, но они не влетают, зато соперник умело пользуется этим и завершает свои.


Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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