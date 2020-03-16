Скрипник: «Следующий шаг «Зари» – второе место в УПЛ»
Скрипник: «Виталий Вернидуб будет хорошим тренером»
Главный тренер «Зари» предположил, кто может стать наставником из нынешних игроков
16 марта 08:53
Виктор Скрипник / фото - FootBoom
Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник в интервью YouTube каналу Бомбардир рассказал, кто из его подопечных в будущем может стать хорошим тренером.
«Мне Виталику Вернидубу не надо рассказывать, что надо делать. Это человек, который действительно будет хорошим тренером. Он хороший мужик-мотиватор. Почему слово «мужики»? Потому что Виталька такой. Как и его батя был, конечно. Это они такие футболисты. Без таких не бывает команд.
В каждой команде есть человек, который постоит за всех, слово крепкое скажет. Это то, что нас объединяет».
Напомним, Скрипник рассказал о целях «Зари».