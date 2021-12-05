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Скрипник: «Возглавил «Зарю» и начал больше применять ругательные слова»

Специалист объяснил, что стало причиной такому изменению
Футбол Украинская Премьер-лига
17:24
Скрипник: «Возглавил «Зарю» и начал больше применять ругательные слова»
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал в эфире YouTube-канала «BurBuzz», с каким трудностями ему пришлось столкнуться в Украине.

В «Заре» я получил даже больше, чем хотел. Я работаю со взрослыми только шестой год. Я себя еще считаю молодым тренером. Я вспомнил наши дороги, судей, которые могут судить на очень приличном уровне, но иногда с ними возникают просто комические ситуации.

Мне не нравится то, что я больше начал применять ругательные слова, чем раньше. Не предложениями, но для связки слов. Раньше я не замечал за собой такого. Когда играл, то было всякое. А в обычной речи у меня такого не было. Дома дети, на жену я так тоже не ругаюсь.

В 17-м туре УПЛ «Заря» минимально переиграла «Ингулец», благодаря голу Фаворова (1:0).

Сергей Стаднюк
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