Скрипник: «Возглавил «Зарю» и начал больше применять ругательные слова»

Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал в эфире YouTube-канала «BurBuzz», с каким трудностями ему пришлось столкнуться в Украине.

Мне не нравится то, что я больше начал применять ругательные слова, чем раньше. Не предложениями, но для связки слов. Раньше я не замечал за собой такого. Когда играл, то было всякое. А в обычной речи у меня такого не было. Дома дети, на жену я так тоже не ругаюсь.