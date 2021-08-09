Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 10
Футбол (10 событий из 15) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Мец - Лилль 3:3 Окончен
21:45 Монпелье - Марсель 2:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Подолье - ВПК-Агро 3:0 Окончен
17:00 Альянс - Волынь -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Олимпик 0:0 Окончен
18:00 Нива Т - Минай -:- Запланирован
18:00 Николаев - Полесье -:- Запланирован
18:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Заря - Динамо 1:2 Окончен
19:30 Ворскла - ФК Львов 4:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:30 Ужгород - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Десна - Ингулец -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 14) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Црвена Звезда -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Ференцварош -:- Запланирован
20:30 Шахтер - Генк -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Олимпиакос -:- Запланирован
21:00 Митьюлланд - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Монако - Спарта Прага -:- Запланирован
21:30 Янг Бойз - Клуж -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Спартак Москва -:- Запланирован

Скрипник: «Все прекрасно понимают класс «Динамо»

«Заря» минимально уступила сопернику в матче с пенальти в обе стороны
Футбол Украинская Премьер-лига
07:27
Скрипник: «Все прекрасно понимают класс «Динамо»
Виктор Скрипник / Фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник высказался по поводу поражения своих подопечных в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (1:2).

После проигранных матчей всегда есть определенная недосказанность, неуверенность, разочарование. Меня порадовало то, что мы играли вперед, было видно старание и желание.

О классе «Динамо» говорить не стоит, все это прекрасно понимают. Результат игры всегда решают какие-то маленькие нюансы – так же и сегодня, после первого стандарта и простой, как может показаться со стороны, подачи, свободный игрок забил гол. Здесь сказалась скованность наших игроков в начале матча. Потом команда раскрепостилась, началось движение.

В перерыве и после игры я сказал ребятам – почему бы не играть первый тайм так же, как второй? Мы всегда играем на победу, стараемся действовать первым номером. Мне кажется, эта игра против «Динамо» была более качественной с нашей стороны, чем прошлые игры против киевлян – когда мы уступили в финале Кубка или со счетом 0:2 дома.

Сегодня мы действовали острее. Проигрыш есть проигрыш, мы не радуемся ему. Но возьмем с собой то хорошее, что мы сегодня показали, а отрицательные моменты будем разбирать и улучшать.

Пенальти Фаворова? У нас так – есть игроки, которые вносятся в список, и они принимают решение, кто будет пробивать пенальти. Если раньше у нас пенальти исполнял Юрченко, то сейчас мы находимся в поисках. Если бы Фаворов реализовал пенальти, то этого вопроса бы не было.

Очень приятно, что «Славутич-Арена» была заполнена впервые за долгое время. Хочу извиниться за отрицательный результат. Но мне кажется, игра должна была понравиться зрителям. Тот запал, который мы показали во втором тайме, создавал хорошее напряжение в игре, эмоции и для зрителей, и для футболистов, и для тренеров.

Повторюсь, что когда ты уходишь с поля побежденным, то какая-то горечь остается. Но мы благодарны всем, кто пришел на матч. После ограничений из-за пандемии, когда мы играли почти все матчи при пустых трибунах, любому футболисту и тренеру нравится заполненный стадион. Будем стараться развивать свои качества, чтобы привлекать как можно больше людей на арену.

Ранее мыслями по поводу игры поделился Эмил Карас, ассистент наставника «Динамо» Мирчи Луческу.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктор Скрипник Динамо Киев Заря

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Супряга еще может оказаться в Италии
Супряга еще может оказаться в Италии
Футбол Украинская Премьер-лига
13:30
«Динамо» добыло юбилейную победу в истории чемпионата Украины
«Динамо» добыло юбилейную победу в истории чемпионата Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
12:55
Миколенко: «Динамо» должно побеждать в каждом матче, неважно, как играет «Шахтер»
Миколенко: «Динамо» должно побеждать в каждом матче, неважно, как играет «Шахтер»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:15
Кочергин: «В таких матчах, как с «Динамо» важно забивать каждый момент, который имеешь»
Кочергин: «В таких матчах, как с «Динамо» важно забивать каждый момент, который имеешь»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:52
Сайядманеш может стать одноклубником украинцев в Бельгии
Сайядманеш может стать одноклубником украинцев в Бельгии
Футбол Украинская Премьер-лига
11:51
Буяльский: «Нам могли забить 11-метровый – снял футболку на эмоциях»
Буяльский: «Нам могли забить 11-метровый – снял футболку на эмоциях»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:24

Новости: Футбол

Де Дзерби: «Когда надеваешь футболку «Шахтера», нужно отдаваться по максимуму»
Де Дзерби: «Когда надеваешь футболку «Шахтера», нужно отдаваться по максимуму»
Лига чемпионов UEFA
14:10
Корниенко: «После поражения от «Александрии» станем еще злее»
Корниенко: «После поражения от «Александрии» станем еще злее»
Украинская Премьер-лига
13:47
Супряга еще может оказаться в Италии
Супряга еще может оказаться в Италии
Украинская Премьер-лига
13:30
ПСЖ может объявить о переходе Месси уже 9 августа
ПСЖ может объявить о переходе Месси уже 9 августа
Лига 1 (Франция)
13:09
«Динамо» добыло юбилейную победу в истории чемпионата Украины
«Динамо» добыло юбилейную победу в истории чемпионата Украины
Украинская Премьер-лига
12:55
Лига чемпионов. «Шахтер» — «Генк». Онлайн трансляция
Лига чемпионов. «Шахтер» — «Генк». Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
12:42
Лига чемпионов. «Шахтер» — «Генк». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Шахтер» — «Генк». Видео трансляция
Лига чемпионов UEFA
12:38
Один из матчей Лиги Европы обслужит украинская бригада арбитров
Один из матчей Лиги Европы обслужит украинская бригада арбитров
Лига Европы UEFA
12:33
В «Баварии» подтвердили интерес к Холанду
В «Баварии» подтвердили интерес к Холанду
Бундеслига (Германия)
12:30
Все новости

Популярные новости

Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
5
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
19
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:22
19
Британский тренер: «Усик убьет Джошуа, если Энтони решит боксировать с ним на дистанции»
Британский тренер: «Усик убьет Джошуа, если Энтони решит боксировать с ним на дистанции»
Бокс Профессиональный бокс
2 августа 10:46
Все новости