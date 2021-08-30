Скрипник: «Заре» надо оттолкнуться от той ямки психологической, в которую мы попали»

Фото: ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Ворсклой» (1:0) в 6-м туре УПЛ.

Те моменты, которые были в первом тайме – забываются, надо наигрывать, чтобы было дальше давление. Хорошие замены были, вышли ребята, добавили, забили. Когда выигрываешь, то как-то легко разговаривать и рассказывать.

Надо оттолкнуться от той ямки психологической, в которую мы попали. По физическим кондициям вопросов нет. Реализация, стандарты. «Ворскла» славится своими стандартами, мы и тут выдержали, так что большой комплимент команде.

Шевченко едет во вторник на дообследование в Киев. Дорвал он мышцу свою. Будет углубленное обследование, там будем уже дальше смотреть».