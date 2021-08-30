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Скрипник: «Заре» надо оттолкнуться от той ямки психологической, в которую мы попали»

Тренер – о победе над «Ворсклой»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:27
Скрипник: «Заре» надо оттолкнуться от той ямки психологической, в которую мы попали»
Фото: ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Ворсклой» (1:0) в 6-м туре УПЛ.

«Бегали, старались, терпели. Чем отличается моя команда, тем что все эти трудности через себя пропускает. Первую игру официальную сыграли на ноль. Это тоже немаловажно для нас было.

Те моменты, которые были в первом тайме – забываются, надо наигрывать, чтобы было дальше давление. Хорошие замены были, вышли ребята, добавили, забили. Когда выигрываешь, то как-то легко разговаривать и рассказывать.

Надо оттолкнуться от той ямки психологической, в которую мы попали. По физическим кондициям вопросов нет. Реализация, стандарты. «Ворскла» славится своими стандартами, мы и тут выдержали, так что большой комплимент команде.

Шевченко едет во вторник на дообследование в Киев. Дорвал он мышцу свою. Будет углубленное обследование, там будем уже дальше смотреть».

«Заря» идет 7-й в таблице УПЛ.

Источник: ПРОФУТБОЛ Digital Андрей Усмонов
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Заря Ворскла

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