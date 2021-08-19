Скрипник: «Заря» постарается проявить себя в матче с «Рапидом»

Фото: ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч с «Рапидом» в квалификации Лиги Европы.

Понимаем, что этот раунд состоит из двух игр. Знаем, что еще ничего не будет решено окончательно, а финальный раунд состоится в Запорожье. И мы постараемся с хорошим настроением улететь домой. Если смотреть на «Рапид», то можно увидеть, как сильные, так и слабые стороны соперника. Такие же качества есть и у нас.

Мы знаем, что нас ждет. Это и отличный соперник, и сильная поддержка. Тем интереснее будет провести эту игру».