Сегодня «Заря» сыграет с «Рапидом» в квалификации Лиги Европы
Скрипник: «Заря» постарается проявить себя в матче с «Рапидом»
Начало матча – в 22:00
08:13
Фото: ФК Заря
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч с «Рапидом» в квалификации Лиги Европы.
«Когда стартуешь в международных играх, таких как игры Лиги Европы, то всегда присутствует определенное волнение. Это человеческое чувство. Это есть и у нашей команды. Когда играешь против такой команды, как «Рапид», то хочется проявить себя и показать с лучшей стороны, что мы и постараемся завтра сделать.
Понимаем, что этот раунд состоит из двух игр. Знаем, что еще ничего не будет решено окончательно, а финальный раунд состоится в Запорожье. И мы постараемся с хорошим настроением улететь домой. Если смотреть на «Рапид», то можно увидеть, как сильные, так и слабые стороны соперника. Такие же качества есть и у нас.
Мы знаем, что нас ждет. Это и отличный соперник, и сильная поддержка. Тем интереснее будет провести эту игру».
Начало матча – в 22:00.
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