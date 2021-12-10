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Скрипник: «Заря» заслуживает комплиментов за эту Лигу конференций»

Тренер – о выступлении команды в еврокубках
Футбол Лига конференций UEFA
08:11
Скрипник: «Заря» заслуживает комплиментов за эту Лигу конференций»
Фото: ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился мнением о выступлении команды в Лиге конференций, где команда заняла третье место.

«Эта команда заслуживает комплиментов за эту Лигу конференций. Мы понимали, с каким соперником встречались, и даже «Рома» не смогла обыграть «Буде-Глимт».

В этот раз мы решили играть от обороны, старались играть компактно. Сыграли вничью и есть такое чувство недосказанности, но я благодарен ребятам за работу.

Возможно, мы подсолили Буде-Глимт, они не смогли занять первое место в группе. Мы до игры говорили, что никому подарков делать не собираемся.

Мы смотрим на себя, хотим играть за свой клуб и за свою страну, что сегодня ребята и показывали, выложившись на поле на полную».


В последней игре «Заря» сыграла вничью с «Буде-Глимт» (1:1).

Источник: FanDay Андрей Усмонов
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