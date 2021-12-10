«Заря» завершила выступление в еврокубках, сыграв вничью с «Буде-Глимт»
Скрипник: «Заря» заслуживает комплиментов за эту Лигу конференций»
Тренер – о выступлении команды в еврокубках
08:11
Фото: ФК Заря
Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился мнением о выступлении команды в Лиге конференций, где команда заняла третье место.
«Эта команда заслуживает комплиментов за эту Лигу конференций. Мы понимали, с каким соперником встречались, и даже «Рома» не смогла обыграть «Буде-Глимт».
В этот раз мы решили играть от обороны, старались играть компактно. Сыграли вничью и есть такое чувство недосказанности, но я благодарен ребятам за работу.
Возможно, мы подсолили Буде-Глимт, они не смогли занять первое место в группе. Мы до игры говорили, что никому подарков делать не собираемся.
Мы смотрим на себя, хотим играть за свой клуб и за свою страну, что сегодня ребята и показывали, выложившись на поле на полную».
В последней игре «Заря» сыграла вничью с «Буде-Глимт» (1:1).