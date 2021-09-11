Скрипнику предлагали возглавить сборную Украины

Тренер не захотел покидать «Зарю»

Фото: ФК Заря

Главным тренером сборной Украины мог стать Виктор Скрипник.

Наставнику «Зари» предлагали возглавить национальную команду. При этом, предложение было о совмещении постов в «Заре» и сборной Украины. Наставник отказался, сообщает журналист каналов «Футбол 1/2/3» Богдан Тимовчак.

Скрипник отказался от совмещения из-за уважения к контракту с «Зарей». Он остался в луганском клубе. При этом он является членом комитета УАФ.

В «Заре» он работает уже третий сезон и дважды с командой занимал третье место в УПЛ. Также в прошлом сезоне команда играла в финале Кубка Украины.

Тренером сборной Украины стал Александр Петраков.