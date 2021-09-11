Скрипник: «В матче с «Ворсклой» отдали все силы, которые остались после прошлых матчей»
Скрипнику предлагали возглавить сборную Украины
Тренер не захотел покидать «Зарю»
Фото: ФК Заря
Главным тренером сборной Украины мог стать Виктор Скрипник.
Наставнику «Зари» предлагали возглавить национальную команду. При этом, предложение было о совмещении постов в «Заре» и сборной Украины. Наставник отказался, сообщает журналист каналов «Футбол 1/2/3» Богдан Тимовчак.
Скрипник отказался от совмещения из-за уважения к контракту с «Зарей». Он остался в луганском клубе. При этом он является членом комитета УАФ.
В «Заре» он работает уже третий сезон и дважды с командой занимал третье место в УПЛ. Также в прошлом сезоне команда играла в финале Кубка Украины.
Тренером сборной Украины стал Александр Петраков.
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