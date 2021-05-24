Сборная Украины спасла ничью в матче с Бахрейном на 91-й минуте
«Скучал по тебе, дорогой». Зинченко опубликовал фото с трофеем АПЛ
Украинец третий раз стал чемпионом Англии
08:23
Александр Зинченко / Фото: facebook.com/mancity
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко после разгромной победы в заключительном туре АПЛ над «Эвертоном» (5:0) вместе с командой получил награды чемпиона Англии.
В своем Instagram украинец опубликовал фото с трофеем АПЛ:
Скучал по тебе, дорогой
Напомним, что Зинченко также получил чемпионские бутсы с украинским флагом за победу в чемпионате Англии.
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