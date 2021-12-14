Скучают за Ребровым? «Ференцварош» интересуется двумя украинскими тренерами

Венгерский клуб уже попрощался со своим коучем

Юрий Вернидуб и Виктор Скрипник / фото - Sport.ua

Венгерский «Ференцварош» объявил об отставке тренера Петера Штегера. Команда потерпела несколько обидных поражений в чемпионате, а в Лиге Европы вылетела из группы, заняв 4-е место.

Боссы клуба ищут замену для специалиста, и по старому примеру обратили свои взгляды на украинский рынок, сообщает Ulloi129.

Ранее в команде работал Сергей Ребров, впервые в истории выведший команду в групповой этап Лиги чемпионов. Также украинец трижды привел команду к внутреннему чемпионству.

На радарах у «Ференцвароша» сразу два земляка бывшего коуча – наставник «Зари» Виктор Скрипник и тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб.

Украинцы являются приоритетными для венгров, но у руководства клуба есть еще несколько вариантов: экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, известный итальянец Эусебио ди Франческо, наставник норвежского «Мольде» Эрлинг Мо и экс-ассистент Кумана в «Барселоне» Альфред Шройдер.

Ранее стало известно, что Скрипник готов покинуть «Зарю» уже этой зимой.