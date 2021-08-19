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«Славия» и «Легия» выдали результативный матч, но победителя не выявили

Забили все четыре мяча еще в первом тайме
Футбол Лига Европы UEFA
22:45
«Славия» и «Легия» выдали результативный матч, но победителя не выявили
Фото: Slavia

«Славия» в первой игре квалификации Лиги Европы сыграла вничью дома с «Легией».

Команды выдали результативный матч, где все четыре мяча были забиты в первом тайме. При этом, «Легия» дважды выходила вперед, но чехи дважды отыгрались.

Казалось, команды могут выдать шоу во втором тайме, но голов так и не дождались. В итоге – ничья.

Лига Европы. Квалификация:

«Славия» – «Легия» 2:2

Голы: Бах, 33, Масопуст, 45 – Эмрели, 20, Юранович, 37

«Славия»: Коларж, Ба, Голеш, Зима, Дорли, Станчу (Тецл, 82), Масопуст (Самек, 67), Громада (Кухта, 46), Траоре, Шранц (Лингр, 61), Сима (Экпай, 61).

«Легия»: Боруц, Юранович, Роз (Головня, 46), Ветеска, Навроцки, Младенович, Скибицки (Росолек, 46), Лукиньяс, Андре Мартинш, Рафаэл Лопеш (Жозуэ, 46), Эмрели.

Ответная игра состоится через неделю.

Андрей Усмонов
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