Суркис: «Может, наша трансферная кампания еще не закончилась»
«Слався, родной «Шахтер». Братья Суркисы пришли поболеть за дончан в матче с «Монако». Фотофакт
Ранее братья отказались от компании князя Монако
22:45
Братья Суркисы
Телеграм-канал Бомбардир опубликовал фото владельца киевского «Динамо» Игоря Суркиса и нардепа Григория Суркиса со стадиона Луи II, где «Монако» принимает донецкий «Шахтер» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Напомним, ранее сообщалось, что князь Альбер II приглашал Суркисов в президентскую ложу, но те отказались, поскольку поддерживают «Шахтер».
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