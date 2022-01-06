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«Слован» опроверг интерес к Цитаишвили

Словакам не интересен грузинский хавбек
Футбол Украинская Премьер-лига
20:50
«Слован» опроверг интерес к Цитаишвили
Фото: ФК Черноморец

«Слован» опроверг интерес к полузащитнику «Динамо» Георгию Цитаишвили.

По словам директора клуба Ивана Кмотрика, грузинский хабвек вовсе не интересен команде, сообщает ŠPORT.sk.

«Информация о якобы приезде Георгия Цитаишвили в «Слован» Братислава не соответствует действительности.

Мы отрицаем обнародованную информацию о предполагаемых переговорах между нашим клубом, игроком и его клубом. У нас нет и не ведется таких переговоров.

Георгий Цитаишвили не входит в список наших потенциальных пополнений».


Сообщалось, что «Динамо» отклонило 2 миллионное предложение от «Слована» по Георгию.

Андрей Усмонов
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Теги

Слован Братислава Динамо Киев Георгий Цитаишвили

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