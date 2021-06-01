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Словения без Вербича вырвала ничью у соперника сборной Украины по Евро

Словенцы сравняли счет на 7 компенсированной минуте
Футбол ЕВРО-2020
20:58
Словения без Вербича вырвала ничью у соперника сборной Украины по Евро
Сборная Северной Македонии / фото - EURO

Сборная Северной Македонии встретилась со сборной Сербии в рамках подготовки к Евро-2020.

Первый тайм команды провели пассивно, без забитых мячей.

Во второй половине встречи на 55 минуте счет открыл Элиф Элмас. Словенцы весь второй тайм пытались найти подход к воротам македонцев, и лишь на 7 компенсированной минуте, усилиями Домена Чрнигоя, смогли сравнять счет.

Таким образом матч закончился ничьей.

Товарищеский матч

Северная Македония – Словения 1:1

Голы: Элмас, 55 – Чрнигой, 90+7

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Муслиу, Бейтулаи (Ристевски, 70), Алиоски, Элмаз (Хасани, 81), Адеми (Чурлинов, 81), Трайковски (Тричковски, 58), Николов (Костадинов, 58), Велкоски, Пандев (Аврамовски, 70).

Словения: Облак (Белец, 46), Балковец (Юрчевич, 5), Горенц-Станкович, Мевля, Стоянович, Иличич (Чрнигой, 61), Штулац, Куртич, Ловрич (Бийол, 61), Млакар (Бохар, 79), Шпорар (Шешко, 61).

Предупреждения: Муслиу (27), Алиоски (37), Штулац (52), Стоянович (55), Костадинов (76), Куртич (86).

Павел Харченко
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Теги

сборная Северной Македонии (футбол) сборная Словении (футбол)

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