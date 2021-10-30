Слухам конец. Рюдигер подпишет новый контракт с «Челси»

Стороны пришли к соглашению

Фото: Sky Sports

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер подпишет новый контракт с клубом.

Стороны пришли к взаимному согласию. «Челси» согласился увеличить зарплату немца.

Защитник будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год. Контракт будет действовать до 2025 года, сообщает Todofichajes.

Нынешнее соглашение истекает в конце сезона. Из-за этого Рюдигер мог вести переговоры с другими командами уже зимой.

Он был интересен «Реалу» и «Баварии».