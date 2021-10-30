Чемпионат Англии. «Ньюкасл» разгромно уступил «Челси». Как это было
Слухам конец. Рюдигер подпишет новый контракт с «Челси»
Стороны пришли к соглашению
30 октября 15:10
Фото: Sky Sports
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер подпишет новый контракт с клубом.
Стороны пришли к взаимному согласию. «Челси» согласился увеличить зарплату немца.
Защитник будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год. Контракт будет действовать до 2025 года, сообщает Todofichajes.
Нынешнее соглашение истекает в конце сезона. Из-за этого Рюдигер мог вести переговоры с другими командами уже зимой.
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