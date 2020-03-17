Служба здравоохранения Милана запретила «Интеру» играть против «Сассуоло»

В «Интере» вспышка коронавируса

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В «Интере» еще два случая заболевания коронавирусом.



К голкиперу «нерадзурри» Самиру Хандановичу, информация о заболевании которого появилась ранее, прибавились защитник Стефан де Врей и полузащитник Матиас Весино, сообщает официальный сайт клуба. Оба игрока отправлены на самоизоляцию.

Локальная служба здравоохранения города Милан отреагировала на вспышку коронавируса в «Интере» и издала указ, согласно которому:

- любая спортивная деятельность «Интера» должна быть приостановлена сроком на четыре дня

- домашний матч 20 марта «Интера» против «Сассуоло» должен быть отменен

- все вызовы футболистов в национальные сборные должны быть аннулированы.

Следующее тестирование итальянцы проведут 22 марта, после получения результатов которого будет рассмотрен дальнейший план действий.