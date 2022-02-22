Смалийчук уверен, что в деле Гуцуляка решит все вопросы с настоящим владельцем «Десны»

Олег Смалийчук / Фото: Карпаты

Со-владелец старых «Карпат» Олег Смалийчук прокомментировал слова президента черниговской «Десны» Владимира Левина, который не желает отдавать львовянам 50% от суммы трансфера Алексея Гуцуляка в «Днепр-1».



Переговоры велись на уровне настоящих владельцев клубов между мной и господином Чеботаревым и мне жаль, что этот вопрос вышел в публичную плоскость. Надеюсь, свои вопросы мы решим без юристов, потому что слышал, что владелец «Десны» человек слова».