Названы условия, при которых матч «Десна» – «Динамо» состоится в Чернигове
Смалийчук уверен, что в деле Гуцуляка решит все вопросы с настоящим владельцем «Десны»
При этом, он посмеялся над президентом черниговцев
Олег Смалийчук / Фото: Карпаты
Со-владелец старых «Карпат» Олег Смалийчук прокомментировал слова президента черниговской «Десны» Владимира Левина, который не желает отдавать львовянам 50% от суммы трансфера Алексея Гуцуляка в «Днепр-1».
«Не знаю, какую функцию в «Десне» выполняет Левин, я с ним лично никогда не знакомился и не общался. Также не знаю подтверждения от УАФ и не уверен, чей именно клуб скорее прекратит существование.Напомним, ранее Левин объяснил свое решение не отдавать «Карпатам»деньги с прекращением существования львовского клуба.
Переговоры велись на уровне настоящих владельцев клубов между мной и господином Чеботаревым и мне жаль, что этот вопрос вышел в публичную плоскость. Надеюсь, свои вопросы мы решим без юристов, потому что слышал, что владелец «Десны» человек слова».
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