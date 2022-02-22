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Смалийчук уверен, что в деле Гуцуляка решит все вопросы с настоящим владельцем «Десны»

При этом, он посмеялся над президентом черниговцев
Футбол Украинская Премьер-лига
12:45
Смалийчук уверен, что в деле Гуцуляка решит все вопросы с настоящим владельцем «Десны»
Олег Смалийчук / Фото: Карпаты

Со-владелец старых «Карпат» Олег Смалийчук прокомментировал слова президента черниговской «Десны» Владимира Левина, который не желает отдавать львовянам 50% от суммы трансфера Алексея Гуцуляка в «Днепр-1».

«Не знаю, какую функцию в «Десне» выполняет Левин, я с ним лично никогда не знакомился и не общался. Также не знаю подтверждения от УАФ и не уверен, чей именно клуб скорее прекратит существование.

Переговоры велись на уровне настоящих владельцев клубов между мной и господином Чеботаревым и мне жаль, что этот вопрос вышел в публичную плоскость. Надеюсь, свои вопросы мы решим без юристов, потому что слышал, что владелец «Десны» человек слова».

Напомним, ранее Левин объяснил свое решение не отдавать «Карпатам»деньги с прекращением существования львовского клуба.
Источник: ua.tribuna.com Карен Агабекян
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Теги

Алексей Гуцуляк Владимир Левин Олег Смалийчук Десна Карпаты

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