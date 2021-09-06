Смазавший пенальти в финале Евро Сака забил дебютный гол за сборную в свой день рождения

Игрок ранее не забивал в официальных матчах

Букайо Сака / фото - Eurosport

В матче квалификации ЧМ-2022 Англия разгромила Андорру со счетом 4:0.

Приложил руку к уничтожению соперника и футболист, получивший тонну оскорбительных комментариев от фанатов после промаха в серии послематчевых пенальти в финале Евро-2020.

20-летний Букайо Сака праздновал день рождения на футбольном поле и отметил праздник ассистом и дебютным голом в официальных матчах за национальную команду. Сам игрок прокомментировал это событие для Sky Sports:

«Я забил гол и для меня это был идеальный подарок на день рождения. Я очень доволен тем, как все меня приняли. Это действительно показывает, как они гордятся мной, и это много значит для меня, заставляя выкладываться по полной. Даже сейчас я слышу, как многие болельщики скандируют моё имя. Это заставляет меня верить, что я получу поддержку во всех ситуациях».

Болельщики на трибунах также решили поздравить молодого футболиста, спев для него песню.

Напомним, также в этом матче Харри Кейн вышел на пятое место среди бомбардиров сборной Англии, сравнявшись с Майклом Оуэном.