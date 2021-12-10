Смелый прогноз на матч «Дженоа» – «Сампдория»

В этот раз поверим в провидение

Прогноз

«Дженоа» – «Сампдория» – одно из главных дерби всей Италии, а также едва ли не последний шанс Андрея Шевченко разжиться очками до нового года, потому что дальше у его команды матчи с «Лацио» и «Аталантой», в которых, не приходится рассчитывать на положительный результат.

Прямо сейчас «Дженоа» – самая безнадежная команда чемпионата. В последних четырех встречах они не забили ни одного мяча, а в поединке с «Ювентусом» даже не нанесли ни одного удара в сторону ворот «Старой синьоры». Удручающие, крайне удручающие. У «Сампы» дела получше, но ненамного. Команда Роберто Д’Аверса находится около зоны вылета, но по крайне мере, регулярно забивает. В общем, если мы абстрагируемся от того, что встреча «Дженоа» – «Сампдория» – это дерби, то просто получим стыковой матч команд, борющихся за выживание.

Те, кто ставят давно, знают, что в этом деле решает не только аналитика, но и интуиция, чуйка если хотите. И вот в этот раз чуйка подсказывает, что в матч «Дженоа» – «Сампдория» завершится ничьей 1:1. Дальше уже ваш выбор: верить или нет.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

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Статистика прогнозиста: 19 побед, 2 возврата, 27 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой