Сменивший гражданство с французского на испанское Ляпорт сыграет против сборной родной страны

Команды встретятся в финале Лиги наций

Эмерик Ляпорт / фото - Pledge Times

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Ляпорт рассказал пресс-службе команды о грядущей игре с Францией в финале Лиги наций:

«Матч будет особенным для меня, как я всегда говорил. Я полностью сосредоточен. На 100%, даже на 300% я с Испанией! Полностью выложусь. Мне предстоит сыграть против моих бывших одноклубников по юношеским сборным. Но я думаю только о победе. Это самое главное».

Ляпорт является уроженцем Франции, но он так и не дождался приглашения в национальную команду от Дидье Дешама, и поэтому решил принять испанское гражданство.

Защитник не один год провел в баскском клубе «Атлетик Бильбао», пока не перебрался в «Манчестер Сити».

Финал Лиги наций состоится уже сегодня, 10 октября в 19:45. Онлайн трансляция матча Испания – Франция.

Напомним, ранее Дешам прокомментировал решение Ляпорта сменить гражданство.