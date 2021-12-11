Сменивший тренера «Лейпциг» разгромил «Боруссию М», забив дважды в компенсированное время

«Быки» приблизились к зоне еврокубков

фото - RB Leipzig

В матче 15-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал менхенглабахскую «Боруссию».

На 21-й минуте Гвардиол смог вывести хозяев вперед, а уже на 32-й – Силва удвоил преимущество «быков».

За 2 минуты до конца второго тайма Бенсебаини вернул интригу в игру, отыграв один мяч.

Но в компенсированное время «быки» не оставили шансов соперникам, забив сразу дважды. Отличились Нкунку и Хенрикс.

Эта игра стала для «Лейпцига» первой после смены главного тренера. Бывший наставник Коноплянки одержал победу в своей дебютной игре.

Турнирная таблица Бундеслиги.

Бундеслига, 15-й тур

«РБ Лейпциг» – «Боруссия М» 4;1

Голы: Гвардиол, 21, Силва, 32, Нкунку, 90+1, Хенрикс, 90+4 – Бенсебаини, 88.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Орбан (Хенрихс, 63), Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль, Форсберг (Собослаи, 63), Лаймер (Адамс, 71), Нкунку, Андре Силва (Бробби, 84).

«Боруссия М»: Зоммер, Скалли, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Хофманн (Бенеш, 54), Закария, Коне, Штиндль (Плеа, 76), Эмболо, Тюрам.

Предупреждения: Эмболо (41), Штиндль (42), Орбан (59), Гвардиол (81), Симакан (89).