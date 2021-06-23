СМИ. «Барселона» хочет купить Роналду

Лапорта заинтересован в португальце

Фото: AS

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может оказаться в «Барселоне».

Интерес к игроку проявляет президент клуба Жоан Лапорта. Он хочет собрать в команде двух главных звезд футбола и увидеть связку с Лионелем Месси, сообщает AS.

«Барселона» не располагает необходимыми средствами для трансфера, но может предложить за него своих игроков. Сообщается, что в «Ювентус» могут отправится Филиппе Коутиньо и Антуан Гризманн.

У Роналду контракт с «Ювентусом» еще на год. Португалец 9 лет отыграл в «Реал».

Накануне сообщалось, что Месси согласился остаться в клубе.