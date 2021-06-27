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СМИ: Кулач покинет «Ворсклу»
Форвард не захотел оставаться в команде
Фото: ФК Ворскла
Нападающий Владислав Кулач отказался оставаться в «Ворскле».
Как сообщает телеграм-канал «Бей-Беги», форвард отказался подписывать новый контракт с полтавчанами. Его договор истекает на следующей неделе.
Таким образом, Владислав покинет команду и станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры, но, похоже, договориться не сумели.
Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ в прошлом сезоне.
Также команду покинет легионер Иван Пешич.
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