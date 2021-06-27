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СМИ: Кулач покинет «Ворсклу»

Форвард не захотел оставаться в команде
Футбол Украинская Премьер-лига
16:08
СМИ: Кулач покинет «Ворсклу»
Фото: ФК Ворскла

Нападающий Владислав Кулач отказался оставаться в «Ворскле».

Как сообщает телеграм-канал «Бей-Беги», форвард отказался подписывать новый контракт с полтавчанами. Его договор истекает на следующей неделе.

Таким образом, Владислав покинет команду и станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры, но, похоже, договориться не сумели.

Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ в прошлом сезоне.

Также команду покинет легионер Иван Пешич.

Андрей Усмонов
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Теги

Владислав Кулач Ворскла

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