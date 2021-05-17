Гладкий: «Заря» выступила очень достойно»
СМИ. Лидер «Зари» перейдет в команду Первой лиги
Иванисеня будет играть за «Металл»
17 мая 09:10
Фото: ФК Заря
Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня покинет команду летом.
Как сообщил один из экспертов «Великого футбол» Михаил Метервелли, полузащитник перейдёт в «Металл». Трансфер состоится летом.
Вскоре, 27-летний игрок подпишет контракт с харьковским клубом. Пока детали соглашения неизвестны.
Контракт Ивансиени с «Зарей» летом истекает.
«Металл» с нового сезона будет играть в Первой лиге.
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