СМИ. Лидер «Зари» подпишет контракт с новичком чемпионата России

Иванисеня покинет Украину

Фото: ФК Заря

Экс-полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня покинет Украины.

Сообщается, что хавбек подпишет долгосрочный контракт с российскими «Крыльями Советов». Об условиях соглашения не сообщается.

Иванисеня покинул «Зарю» свободным агентом в конце сезона. О новом контракте с 27-летним игроком не договорились.

В «Заре» он отыграл два года. Также он дебютировал за сборную Украины.

«Крылья Советов» в прошлом сезоне выиграли ФНЛ и сыграют в Премьер-лиге.