18+. «Заря» уничтожила соперника по контрольному матчу со счетом 22:0
СМИ. Лидер «Зари» подпишет контракт с новичком чемпионата России
Иванисеня покинет Украину
Фото: ФК Заря
Экс-полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня покинет Украины.
Сообщается, что хавбек подпишет долгосрочный контракт с российскими «Крыльями Советов». Об условиях соглашения не сообщается.
Иванисеня покинул «Зарю» свободным агентом в конце сезона. О новом контракте с 27-летним игроком не договорились.
В «Заре» он отыграл два года. Также он дебютировал за сборную Украины.
«Крылья Советов» в прошлом сезоне выиграли ФНЛ и сыграют в Премьер-лиге.
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