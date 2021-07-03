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СМИ. Лидер «Зари» подпишет контракт с новичком чемпионата России

Иванисеня покинет Украину
Футбол Украинская Премьер-лига
11:25
СМИ. Лидер «Зари» подпишет контракт с новичком чемпионата России
Фото: ФК Заря

Экс-полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня покинет Украины.

Сообщается, что хавбек подпишет долгосрочный контракт с российскими «Крыльями Советов». Об условиях соглашения не сообщается.

Иванисеня покинул «Зарю» свободным агентом в конце сезона. О новом контракте с 27-летним игроком не договорились.

В «Заре» он отыграл два года. Также он дебютировал за сборную Украины.

«Крылья Советов» в прошлом сезоне выиграли ФНЛ и сыграют в Премьер-лиге.

Источник: ТаТоТаке Андрей Усмонов
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Заря Дмитрий Иванисеня

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