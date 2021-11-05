СМИ. Месси сообщили, что он получит «Золотой мяч»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 24
Сейчас 1
Сегодня 5
Завтра 15
Футбол (24 события из 32) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1 Окончен
19:45 Лион - Спарта Прага 3:0 Окончен
19:45 Монако - ПСВ 0:0 Окончен
19:45 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Окончен
19:45 Легия Варшава - Наполи 1:4 Окончен
19:45 Олимпиакос - Айнтрахт 1:2 Окончен
19:45 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Окончен
19:45 Генк - Вест Хэм 2:2 Окончен
22:00 Лестер - Спартак Москва 1:1 Окончен
22:00 Антверпен - Фенербахче 0:3 Окончен
22:00 Марсель - Лацио 2:2 Окончен
22:00 Црвена Звезда - Митьюлланд 0:1 Окончен
22:00 Брага - Лудогорец 4:2 Окончен
22:00 Байер - Бетис 4:0 Окончен
22:00 Ференцварош - Селтик 2:3 Окончен
22:00 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Гент - Партизан 1:1 Окончен
19:45 Заря - ЦСКА София 2:0 Окончен
19:45 АЗ Алкмаар - Клуж 2:0 Окончен
22:00 Рома - Бодо/Глимт 2:2 Окончен
22:00 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Окончен
22:00 ПАОК - Копенгаген 1:2 Окончен
22:00 Ренн - Мура 1:0 Окончен
22:00 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 1:0 2-й тайм
Футбол (5 событий из 8) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Кадис -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Агробизнес - ВПК-Агро 1:0 Окончен
17:30 Нива Т - Кривбасс 1:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 1:0 2-й тайм
Футбол (15 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити -:- Запланирован
17:00 Челси - Бернли -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Торино -:- Запланирован
19:00 Ювентус - Фиорентина -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Сельта - Барселона -:- Запланирован
22:00 Реал - Райо Вальекано -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кремень - Авангард -:- Запланирован
14:15 Прикарпатье - Олимпик -:- Запланирован
15:00 Николаев - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Мариуполь -:- Запланирован
15:00 Олимпик - ФК Мариуполь -:- Запланирован
17:00 Динамо - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Рух -:- Запланирован

СМИ. Месси сообщили, что он получит «Золотой мяч»

Форвард уже дал традиционное интервью журналу France Football
Футбол Лига 1 (Франция)
19:05
СМИ. Месси сообщили, что он получит «Золотой мяч»
Фото: AFP

Форвард ПСЖ Лионель Месси получит «Золотой мяч».

Об этом сообщает издание RTP. Аргентинца уведомили, что он получит награду. Форвард уже дал традиционное интервью журналу France Football.

Если источник прав, то Месси выиграл голосование среди журналистов. Его главными оппонентами считаются Роберт Левандовски из «Баварии» и Карим Бензема из «Реала».

В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе «Барселоны», забив 30 мячей.

«Золотой мяч» будет вручен на церемонии 29 ноября.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лионель Месси ПСЖ Барселона (футбол)

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
5 ноября 2021г. 20:22
круто!
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Барселона» поможет Хави выплатить компенсацию за уход из «Аль-Садда»
«Барселона» поможет Хави выплатить компенсацию за уход из «Аль-Садда»
Футбол Примерa (Испания)
20:03
И. о. тренера «Барселоны: «Если придет Хави, значит, он лучший вариант для клуба»
И. о. тренера «Барселоны: «Если придет Хави, значит, он лучший вариант для клуба»
Футбол Примерa (Испания)
18:50
Хави попрощался с «Аль-Саддом», устроив командный ужин
Хави попрощался с «Аль-Саддом», устроив командный ужин
Футбол Примерa (Испания)
18:02
Хави согласился сам выплатить компенсацию «Аль-Садду», чтобы уйти в «Барселону»
Хави согласился сам выплатить компенсацию «Аль-Садду», чтобы уйти в «Барселону»
Футбол Примерa (Испания)
17:26
Месси пропустит второй подряд матч ПСЖ
Месси пропустит второй подряд матч ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
16:47
В «Барселоне» опровергли, что заплатят 5 миллионов евро за Хави
В «Барселоне» опровергли, что заплатят 5 миллионов евро за Хави
Футбол Примерa (Испания)
15:10

Новости: Футбол

Агент: «Кочергину неприятно. У него уже был такой опыт – не играть»
Агент: «Кочергину неприятно. У него уже был такой опыт – не играть»
Украинская Премьер-лига
20:27
«Барселона» поможет Хави выплатить компенсацию за уход из «Аль-Садда»
«Барселона» поможет Хави выплатить компенсацию за уход из «Аль-Садда»
Примерa (Испания)
20:03
«Кривбасс» обыграл «Ниву» и продолжает погоню за «Металлистом»
«Кривбасс» обыграл «Ниву» и продолжает погоню за «Металлистом»
Первая лига
19:42
Конте: «Тоттенхэм» много лет не побеждает. Для меня это большой вызов»
Конте: «Тоттенхэм» много лет не побеждает. Для меня это большой вызов»
Премьер-Лига (Англия)
19:28
СМИ. Месси сообщили, что он получит «Золотой мяч»
СМИ. Месси сообщили, что он получит «Золотой мяч»
Лига 1 (Франция)
19:05
И. о. тренера «Барселоны: «Если придет Хави, значит, он лучший вариант для клуба»
И. о. тренера «Барселоны: «Если придет Хави, значит, он лучший вариант для клуба»
Примерa (Испания)
18:50
Гладкий: «В «Динамо» я не делал 100% того, что умею. Может, мне нужно было немножко больше времени»
Гладкий: «В «Динамо» я не делал 100% того, что умею. Может, мне нужно было немножко больше времени»
Украинская Премьер-лига
18:27
Хави попрощался с «Аль-Саддом», устроив командный ужин
Хави попрощался с «Аль-Саддом», устроив командный ужин
Примерa (Испания)
18:02
Хуже Израиля, Молдовы и Словакии. Украина проваливает сезон в таблице коэффициентов UEFA
Послесловие
Хуже Израиля, Молдовы и Словакии. Украина проваливает сезон в таблице коэффициентов UEFA
Лига чемпионов UEFA
17:53
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 13:12
14
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 14:52
1
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
4
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Донбасс» — «Сокол». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Сокол». Трансляция на XSPORT
18:30
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
19:00
УХЛ. «Мариуполь» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Белый Барс». Видео трансляция
19:30
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
20:35
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
6 ноября 09:50
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
6 ноября 14:00
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
6 ноября 14:30
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Ворскла». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Ворскла». Онлайн трансляция
6 ноября 17:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
6 ноября 17:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
6 ноября 21:45
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи. Онлайн трансляция
WEB
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи. Онлайн трансляция
7 ноября 06:00
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
WEB
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
7 ноября 07:00
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
WEB
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
7 ноября 07:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
7 ноября 13:55
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
7 ноября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
7 ноября 23:45