СМИ. Месси сообщили, что он получит «Золотой мяч»

Форвард уже дал традиционное интервью журналу France Football

Фото: AFP

Форвард ПСЖ Лионель Месси получит «Золотой мяч».

Об этом сообщает издание RTP. Аргентинца уведомили, что он получит награду. Форвард уже дал традиционное интервью журналу France Football.

Если источник прав, то Месси выиграл голосование среди журналистов. Его главными оппонентами считаются Роберт Левандовски из «Баварии» и Карим Бензема из «Реала».

В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе «Барселоны», забив 30 мячей.

«Золотой мяч» будет вручен на церемонии 29 ноября.