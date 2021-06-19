«Шахтер» продолжает переговоры по защитнику «Сассуоло»
СМИ. «Шахтер» договорился о переходе игрока «Сассуоло»
Марлон будет играть в УПЛ
Фото: Sky Sport italia
«Шахтер» в ближайшие дни объявит о третьем трансфере.
Им станет защитник «Сассуоло» Марлон Сантос. Клубы уладили переход футболиста.
Ожидается, что сумма трансфера составит 12-15 миллионов евро.
Сообщается, что 26-летний игрок станет последним трансфером «горняков» летом. Клуб удовлетворил просьбу тренера Роберто Де Дзерби.
Ранее «Шахтер» уже усилили два форварда – Педриньо и Лассина Траоре.
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