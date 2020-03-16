СМИ. «Заря» выкупит Аллахьяра у «Фенербахче» и продаст его «Шахтеру»

За форварда турки хотят 1,5 миллиона евро

Фото: ФК Заря

«Заря» выкупит форварда «Фенербахче» Аллахьяра Саядманеша.

Как утверждает Fotospor, луганский клуб готов выкупить иранского форварда у турецкого клуба. Сумма выкупа составит 1,5 миллиона евро.

В последствии, Аллахяр в «Заре» не задержится и будет продан «Шахтеру». По данным источника, соответствующая договоренность с «горняками» у «Зари» уже существует.

Ранее сообщалось, что у «Зари» нет средств для выкупа футболиста.

Аллахьяр в нынешнем сезоне УПЛ провел 11 матчей, забив четыре мяча и сделав два ассиста.