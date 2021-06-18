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Смотри матч сборной на экранах ТРЦ Gulliver

У тебя есть шанс поддержать команду вместе со всей страной!
Футбол Сборная Украины
12:42
Смотри матч сборной на экранах ТРЦ Gulliver

Сборная Украины в шаге от плей-офф чемпионата Европы. Все решится в матче против Австрии - без преувеличения игре года для нашей команды.

У тебя есть шанс поддержать команду вместе со всей страной - Parimatch приглашает на бесплатный просмотр матча Украина - Австрия на огромном экране в центре столицы. Приходи 21 июня на Спортивную площадь и наслаждайся футболом на крупнейших экранах Европы ТРЦ Gulliver. Праздник футбола начинается в 17.00 на Спортивной площади, начало трансляции в 19:00.

Тебя ждут фудкорт с едой и напитками, игровые зоны и подарки от официального партнера национальной сборной Украины по футболу Parimatch.

Заряды сборную на победу в решающем матче!

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