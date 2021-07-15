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Сначала Виллиана высмеяли за внушительный живот, а теперь он покинет «Арсенал»

Экс-игрок «Шахтера» не стал лидером в «Арсенале»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:25
Сначала Виллиана высмеяли за внушительный живот, а теперь он покинет «Арсенал»
Виллиан / фото - Qlur

«Арсенал» хочет расстаться с бывшим лидером донецкого «Шахтера» Виллианом, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

Лондонский клуб не желает видеть игрока у себя, а Микель Артета не рассчитывает на бразильца в предстоящем сезоне. «Канониры» вместе с агентом футболиста ищут новое место клубной прописки, и как только поступит интересное предложение – боссы клуба его рассмотрят.

В минувшем сезоне бразилец отыграл за «Арсенал» 37 матчей, в который забил один гол и отдал семь голевых передач.

Напомним, пользователи соцсетей высмеяли игрока за плохую физическую форму.

Павел Харченко
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Теги

Арсенал Лондон Шахтер Донецк Виллиан

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