Английские болельщики высмеяли физическую форму экс-лидера «Шахтера»
Сначала Виллиана высмеяли за внушительный живот, а теперь он покинет «Арсенал»
Экс-игрок «Шахтера» не стал лидером в «Арсенале»
18:25
Виллиан / фото - Qlur
«Арсенал» хочет расстаться с бывшим лидером донецкого «Шахтера» Виллианом, сообщает инсайдер Fabrizio Romano.
Лондонский клуб не желает видеть игрока у себя, а Микель Артета не рассчитывает на бразильца в предстоящем сезоне. «Канониры» вместе с агентом футболиста ищут новое место клубной прописки, и как только поступит интересное предложение – боссы клуба его рассмотрят.
В минувшем сезоне бразилец отыграл за «Арсенал» 37 матчей, в который забил один гол и отдал семь голевых передач.
Напомним, пользователи соцсетей высмеяли игрока за плохую физическую форму.
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