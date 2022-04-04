Лидер «Шахтера» тренируется вместе с «Динамо»
Снаряд рашистов попал в тренировочную базу «Шахтера»
Террористы продолжают рушить инфраструктуру Украины
04 апреля 19:45
Фото: ФК Шахтер
Русские фашисты попали в тренировочное поле «Шахтера» под Киевом, сообщает пресс-служба «горняков».
Тренувальний комплекс «Шахтаря» зазнав обстрілів під час боїв під Києвом.#StopRussianAggression #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/Rm3kMKmKdq— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 4, 2022
Ранее стало известно, что лидер «Шахтера» тренируется с «Динамо».
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