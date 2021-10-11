Франция снова переломила ход матча, став вторым победителем Лиги наций в истории
Снова чемпионы. Церемония награждения сборной Франции трофеем Лиги наций
Команда Дешама взяла второй большой титул за 3 года
08:38
Фото: Getty Images
Вашему вниманию церемония награждения сборной Франции трофеем Лиги наций. В финальном матче Франция одолела Испанию (2:1).
Это второй трофей сборной Франции на 3 года. В 2018-м году команда Дидье Дешама выиграла чемпионат мира.
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