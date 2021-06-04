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Снова не нужен команде. «Челси» отдаст Бакайоко в еще одну аренду

Игрок ездит в клубы по всей Европе
Футбол Серия А (Италия)
08:19
Снова не нужен команде. «Челси» отдаст Бакайоко в еще одну аренду
Тьемуэ Бакайоко / фото - Readfootball

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко, отыгравший прошлый сезон в аренде за «Наполи», может снова быть отправлен в аренду, сообщает Fabrizio Romano.

Французом интересуется «Фиорентина». Тренер «фиалок» Дженнаро Гаттузо желает снова поработать с 26-летним хавбеком. Единственной помехой может стать разве что высокая зарплата Бакайоко.

В минувшем сезоне полузащитник отыграл 44 матча за «Наполи», в которых он отметился 2 голами и 2 голевыми передачами.

Эта аренда может стать уже четвертой для француза. Ранее «Челси» отправлял его в «Милан», «Монако» и «Наполи».

Напомним, «Фиорентина» интересуется вингером «Валенсии».

Павел Харченко
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Теги

Тьемуэ Бакайоко Фиорентина Челси Наполи

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