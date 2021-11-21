Снова объелся бургерами? Азар пропустит матч с «Гранадой» из-за проблем с желудком

В который раз у звездного вингера «Реала» что-то пошло не так

Эден Азар / Фото: Eurosport

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что вингер команды Эден Азар пропустит матч Примеры против «Гранады». Его слова приводит пресс-служба «сливочных».

«Азар, как и любой футболист, играющий не очень много, недоволен. Меня бы больше беспокоило, если бы он был рад такой ситуации.

Он пытается выйти из тяжелой ситуации, ему не повезло, он подхватил желудочную инфекцию и должен будет провести дома 2-3 дня.

Таким образом, против «Гранады» он не сыграет».



Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что сейчас Азару грустно в «Реале».