Агент: «Динамо» пошло навстречу Ледневу»
Снова разгром 4:0. Обзор второго контрольного матча «Динамо» на сборе
Ничего не смог противопоставить киевлянам «Расинг Унион»
Фото - ФК Динамо Киев
Во втором контрольном матче на сборе в Турции «Динамо» разгромило «Расинг Унион» (4:0). Киевляне снова забили четыре мяча.
Авторами каждого из голов были разные игроки. Отличились нападающие Владислав Кулач, Беньямин Вербич, Виктор Цыганков и полузащитник Владимир Бражко. Вашему вниманию видеообзор данной встречи.
Напомним, первый спарринг с «Атлетико Пульпиленьо» завершился с аналогичным счетом (4:0).
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