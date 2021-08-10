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Снова только два украинца. Стартовый состав «Шахтера» на матч с «Генком»
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19:24
Роберто Де Дзерби / фото - FootBoom
Сегодня, 10 августа состоится ответный матч квалификации Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Генком».
Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби выбрал такой состав на этот поединок:
Первая игра закончилась победой донецкого клуба со счетом 2:1.
Ответный поединок с бельгийцами состоится уже сегодня в Киеве. Начало – в 20:30.
Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Генк».
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