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Снова только два украинца. Стартовый состав «Шахтера» на матч с «Генком»

Бразильская гвардия в деле
Футбол Лига чемпионов UEFA
19:24
Снова только два украинца. Стартовый состав «Шахтера» на матч с «Генком»
Роберто Де Дзерби / фото - FootBoom

Сегодня, 10 августа состоится ответный матч квалификации Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Генком».

Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби выбрал такой состав на этот поединок:

Первая игра закончилась победой донецкого клуба со счетом 2:1.

Ответный поединок с бельгийцами состоится уже сегодня в Киеве. Начало – в 20:30.

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Генк».

Видео трансляция матча «Шахтер» – «Генк».

Павел Харченко
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Шахтер Донецк Генк

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